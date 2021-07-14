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Нідерланди повертають роботу з дому на тлі спалаху COVID

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в країні знову введуть обмеження на роботу з дому. Таке рішення було прийнято у зв'язку з різким зростанням захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рекомендація працювати з дому не є обов'язковою і відноситься тільки до тих людей, які можуть це робити.

Більшість заборонних заходів було знято 26 Червня, так як прискорене поширення вакцинації призвело до різкого зниження захворюваності.

Парламент був відкликаний з літніх канікул для проведення спеціальних дебатів з приводу шестикратного стрибка захворюваності, число яких в середу вперше за півроку перевищило 10 тисяч за добу.

"Ми повертаємося до старих рекомендацій", - заявив Рютте.

Уряд Нідерландів скасував всі багатоденні фестивалі та заходи з великим скупченням людей в рамках обмежень, введених до 14 серпня.

Нагадавши, у Нідерландах різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. У країні зафіксували зростання нових COVID-випадків на 500% за тиждень.

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