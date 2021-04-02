Нідерланди заборонили використовувати вакцину AstraZeneca для людей молодше 60 років

Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні проявіві препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.

Про це повідомила нідерландська газета Trouw з посиланням на джерело в Мінохоронздоров'я країни .

Зазначається, що міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про заборону використання вакцини AstraZeneca для осіб молодше 60 років після консультації з Національним інститутом здоров'я та навколишнього середовища (RIVM), Радою охорони здоров'я та медичним агентством (MEB) через побічні проявіві препарату.

Заборона набуває чинності з сьогоднішнього дня і діятиме до 7 квітня. Медустанови скасовують близько 10 тисяч заявок на вакцинацію AstraZeneca для людей у віці до 60 років.