Нідерланди заборонили використовувати вакцину AstraZeneca для людей молодше 60 років

Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні проявіві препарату. Заборона діятиме до 7 квітня.
Зазначається, що міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про заборону використання вакцини AstraZeneca для осіб молодше 60 років після консультації з Національним інститутом здоров'я та навколишнього середовища (RIVM), Радою охорони здоров'я та медичним агентством (MEB) через побічні проявіві препарату.
Заборона набуває чинності з сьогоднішнього дня і діятиме до 7 квітня. Медустанови скасовують близько 10 тисяч заявок на вакцинацію AstraZeneca для людей у віці до 60 років.
Нагадаємо, в Нідерландах 2 квітня померла жінка, яка раніше робила щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Причиною смерті стала емболія легенів.
Зазначимо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.
Додамо, що в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.