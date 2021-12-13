Нігерія знищить близько мільйона вакцин: закінчився термін придатності
Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Фейсал Шуайб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вакцини, які збираються знищити, прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування. Як пояснив міністр охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, їх термін зберігання становив всього кілька тижнів і країна сподівалася їх використовувати вчасно.
Шуайб також стверджує, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.
Він додав, що Нігерія більше не буде приймати вакцини з коротким терміном зберігання, пославшись на рішення президентського комітету.
Зазначимо, що менш як 4% дорослого населення Нігерії пройшли вакцинацію від коронавірусу.
Нагадаємо, що вакцинації населення Нігерії заважають банди і бідність. Робота медиків в цій країні пов'язана з великими ризиками.