Нігерія знищить близько мільйона вакцин: закінчився термін придатності

Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Фейсал Шуайб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вакцини, які збираються знищити, прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування. Як пояснив міністр охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, їх термін зберігання становив всього кілька тижнів і країна сподівалася їх використовувати вчасно.

Шуайб також стверджує, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.

Він додав, що Нігерія більше не буде приймати вакцини з коротким терміном зберігання, пославшись на рішення президентського комітету.