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Нігерія знищить близько мільйона вакцин: закінчився термін придатності

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Нігерія, Понеділок 13 грудня 2021 23:04
Нігерія знищить близько мільйона вакцин: закінчився термін придатності Фото: Нігерія знищить близько мільйона вакцин від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Фейсал Шуайб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вакцини, які збираються знищити, прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування. Як пояснив міністр охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, їх термін зберігання становив всього кілька тижнів і країна сподівалася їх використовувати вчасно.

Шуайб також стверджує, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.

Він додав, що Нігерія більше не буде приймати вакцини з коротким терміном зберігання, пославшись на рішення президентського комітету.

Зазначимо, що менш як 4% дорослого населення Нігерії пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, що вакцинації населення Нігерії заважають банди і бідність. Робота медиків в цій країні пов'язана з великими ризиками.

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