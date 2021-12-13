Нигерия уничтожит около миллиона вакцин: истек срок годности

Нигерия уничтожит около миллиона доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности. Об этом заявил глава Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи (NPHCDA) Фейсал Шуайб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вакцины, которые собираются уничтожить, прибыли в Нигерию из богатых стран в качестве пожертвования. Как объяснил министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханире, их срок хранения составлял всего несколько недель и страна надеялась их использовать вовремя.

Шуайб также утверждает, что Нигерия принимала вакцины с коротким сроком хранения от международных стран-доноров в попытке использовать их быстро и обеспечить определенный уровень защиты для нигерийцев из-за нехватки вакцин в прошлом.

Он добавил, что Нигерия больше не будет принимать вакцины с коротким сроком хранения, сославшись на решение президентского комитета.