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Нигерия уничтожит около миллиона вакцин: истек срок годности

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Нигерия, Понедельник 13 декабря 2021 23:04
Нигерия уничтожит около миллиона вакцин: истек срок годности Фото: Нигерия уничтожит около миллиона вакцин от коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Нигерия уничтожит около миллиона доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности. Об этом заявил глава Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи (NPHCDA) Фейсал Шуайб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вакцины, которые собираются уничтожить, прибыли в Нигерию из богатых стран в качестве пожертвования. Как объяснил министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханире, их срок хранения составлял всего несколько недель и страна надеялась их использовать вовремя.

Шуайб также утверждает, что Нигерия принимала вакцины с коротким сроком хранения от международных стран-доноров в попытке использовать их быстро и обеспечить определенный уровень защиты для нигерийцев из-за нехватки вакцин в прошлом.

Он добавил, что Нигерия больше не будет принимать вакцины с коротким сроком хранения, сославшись на решение президентского комитета.

Отметим, что менее 4% взрослого населения Нигерии прошли вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что вакцинации населения Нигерии мешают банды и бедность. Работа медиков в этой стране связана с большими рисками.

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