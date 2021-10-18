Нічні клуби під забороною: Львів ще більше посилює карантин

У Львові прийняли рішення посилити карантинні обмеження через ситуацію навколо коронавірусу. В місті обмежать роботу нічних клубів й закладів громадського харчування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.
За словами мера, у Львові, внаслідок збільшення кількості охочих щепитися - продовжено години роботи центрів для вакцинації.
Згідно зі встановленим протоколом, в місті обмежено роботу закладів громадського харчування до 23:00.
"Нічним клубам працювати заборонено", - написав Садовий.
За порушення вимог правил карантину - відповідальність буде покладена на керівника, або ж адміністратора закладу.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про посилення карантину у Львові з 18 жовтня й розкривало обмеження, які діятимуть в місті.