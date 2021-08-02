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В Норвегії виявили перший випадок зараження штамом "Лямбда"

Автор: Сергій Пишкін

Національний інститут суспільної охорони здоров'я Норвегії (FHI) повідомив про перший випадок зараження штамом коронавірусу "Лямбда" на території країни. Втім, малоймовірно, що йому вдасться витіснити "Дельту".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TV2.

FHI відзначив, що "Лямбду" виявили протягом останніх чотирьох тижнів, однак подробиці інформації стосовно точної дати й часу - не уточнюються.

В інституті переконані у тому, що в країні може бути більше випадків зараження вищезгаданим штамом, одна навряд чи йому вдасться витіснити "Дельту".

Зауважимо, що "Лямбду" вперше виявили в Перу в кінці літа 2020 року.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вірусологічних особливостей штаму коронавірусу "Лямбда".

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