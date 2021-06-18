У Норвегії на вихідних послаблять карантин: бари зможуть працювати вночі

Починаючи з 20 червня, норвежцям буде дозволено приймати до 20 гостей у своїх будинках, що вдвічі перевищує нинішню дозволену кількість, тоді як бари та ресторани більше не повинні закриватися опівночі.

"Норвегія йде за планом, і ми готові до третього кроку (послаблення карантину - ред.)", - сказала Солберг на прес-конференції.

Комплекс послаблень є частиною урядового плану з чотирьох кроків, запровадженого в квітні з метою поступового зняття національного локдауну.

Четвертий крок, який все ще може передбачати деякі локальні обмеження, може бути запроваджений наступного місяця. Це буде залежати від рівня зараженості та щеплень.