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У Норвегії на вихідних послаблять карантин: бари зможуть працювати вночі

Автор: Андрій Василюк

Норвегія 20 червня розпочне третій основний етап пом'якшення карантинних обмежень. Рівень зараженості COVID-19 у країні продовжує зменшуватися.

Про це 18 червня заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, передає Reuters.

Починаючи з 20 червня, норвежцям буде дозволено приймати до 20 гостей у своїх будинках, що вдвічі перевищує нинішню дозволену кількість, тоді як бари та ресторани більше не повинні закриватися опівночі.

"Норвегія йде за планом, і ми готові до третього кроку (послаблення карантину - ред.)", - сказала Солберг на прес-конференції.

Комплекс послаблень є частиною урядового плану з чотирьох кроків, запровадженого в квітні з метою поступового зняття національного локдауну.

Четвертий крок, який все ще може передбачати деякі локальні обмеження, може бути запроваджений наступного місяця. Це буде залежати від рівня зараженості та щеплень.

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