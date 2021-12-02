Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку наступного року
Novavax планує випустити вакцину проти штаму "Омікрон" на початку наступного року. В даний час в компанії перевіряють, чи діє існуюча вакцина проти нового штаму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лабораторні дані, очікувані в найближчі тижні, покажуть, чи можуть антитіла від людей, які раніше отримували вакцину Novavax від COVID-19, нейтралізувати штам "Омікрон".
Novavax також заявила, що приступила до розробки антигену шипованого білка, специфічного для "Омікрон", і через кілька тижнів почне лабораторні випробування нової вакцини, націленої на цей штам. Лабораторні випробування нової вакцини з наночастинками, відповідними новому штаму, почнуться протягом декількох тижнів, додали в компанії.
Раніше ми писали, що Pfizer адаптує свою вакцину до штаму "Омікрон" , якщо він виявиться небезпечним.