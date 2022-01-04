Після новорічної перерви в Україні відновили вакцинацію від COVID-19

В Україні за минулу добу, 3 січня 2022 року, прищепилися від коронавірусу 36 289 осіб. Першу дозу отримали 8 511 осіб, другу дозу - 27 421 особа, додаткову дозу отримали 96 осіб, бустерну дозу - 261 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 583 761 особу, з них отримали першу дозу - 14 721 822 осіб, з них отримали дві дози - 13 762 16. Отримали додаткову дозу - 4 159 осіб, бустерну дозу-5 713 осіб. Всього проведено 28 493 854 щеплення.

Таким чином, відновили роботу центри вакцинації, які були закриті 1 і 2 січня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, між бустерною і додатковою дозами є істотна різниця. Першу застосовують для посилення ефекту препарату, друге використовують для підтримки належного захисту людей, що мають важкі хвороби.

За словами міністра, сьогодні в Україні, щоб уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і додаткове щеплення.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози. Тоді як додаткову дозу вакцини можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень, пояснив Ляшко.