Нову партію вакцини AstraZeneca доставлять до України завтра

Чергова партія вакцини AstraZeneca буде доставлена до України завтра вранці. Її доставлять в київський аеропорт"Жуляни".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно тих етапів вакцинації, які йдуть - люди старше 60", - заявив Степанов.

Нагадаємо, завтра мають прибути 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва. До цього її зареєстрували в Україні, а поставка очікувалася сьогодні, 22 квітня.

Також стало відомо, що Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору. Обговорюють додаткове замовлення 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Йдеться про участь в Європейському механізмі розподілу вакцин. Зокрема, тривають переговори з Польщею. Країна-учасниця ЄС, яка погоджується бути партнером України, буде здійснювати додаткове замовлення і поставляти вакцини в рамках європейського контракту.