Нові COVID-штами перемагають в змаганні з вакцинами: ВООЗ назвала причину

За словами голови Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреїсуса під час брифінгу в Женеві, стратегія більшості країн стосовно "вакцинного націоналізму" створює нерівність у розподілі препарату.

Зокрема, Гебреїсус дорікнув країнам, які з широким охопленням вакцинації почали послаблювати санітарні обмеження, коли у світі й надалі спостерігається зростання випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації.

В кінці, гендиректор зауважив на нестачі кисню та лікувальних засобів, які викликають велику кількість смертей в Азії, Африці й Латинській Америці.

"З моральної, епідеміологічної та економічної точки зору зараз настав час, коли світ повинен об'єднатися і займатися пандемією спільно", - додав Гебреїсус.