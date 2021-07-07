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Нові COVID-штами перемагають в змаганні з вакцинами: ВООЗ назвала причину

Автор: Сергій Пишкін

Через нерівність у розподілі вакцин у світі, більш заразні штами COVID - перемагають в змаганні з препаратами. Це, зі свого боку, загрожує глобальному економічному відновленню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт ВООЗ.

За словами голови Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреїсуса під час брифінгу в Женеві, стратегія більшості країн стосовно "вакцинного націоналізму" створює нерівність у розподілі препарату.

Зокрема, Гебреїсус дорікнув країнам, які з широким охопленням вакцинації почали послаблювати санітарні обмеження, коли у світі й надалі спостерігається зростання випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації.

В кінці, гендиректор зауважив на нестачі кисню та лікувальних засобів, які викликають велику кількість смертей в Азії, Африці й Латинській Америці.

"З моральної, епідеміологічної та економічної точки зору зараз настав час, коли світ повинен об'єднатися і займатися пандемією спільно", - додав Гебреїсус.

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