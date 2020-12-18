Нові обмеження з 19 грудня: що буде працювати

З суботи, 19 грудня перелік карантинних обмежень в деяких сферах зміниться. Кабмін встановив нові заборони щодо проведення масових заходів і розваг, а також вніс зміни до графіку роботи закладів громадського харчування. Детально про те, що буде дозволено після посилення карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Що продовжить працювати

З 19 грудня режим роботи кафе, ресторанів, барів, закусочних продовжується до 23:00, але розрахункові операції мають бути завершені до 22:00.

В період з 23:00 до 07:00 прийом відвідувачів в закладах громадського харчування забороняється, можливе здійснення замовлень на винос і в режимі доставки. Також не дозволяється перебування за одним столиком більше 4 дорослих, відстань між столами має складати не менше 2 м.

Крім того, в новорічну ніч заклади громадського харчування зможуть працювати до 01:00 1 січня.

Громадський транспорт буде функціонувати з обмеженнями "помаранчевої зони" - число пасажирів не повинно перевищувати кількість місць для сидіння, обов'язкова наявність маски.

Міжміське, міжобласне сполучення автомобільним, залізничним транспортом, авіасполучення не буде зупинятися.

Дозволено відвідування навчальних закладів, в т.ч. дошкільних, загальної середньої, позашкільної, спеціальної художньої освіти. Для інших освітніх установ кількість учнів в групі не повинна перевищувати 20 осіб.

Проведення масових заходів (спортивних, соціальних, рекламних та ін.) обмежується числом учасників - не більше 20 осіб, обов'язкове дотримання дистанції 1,5 м.

ТРЦ, магазини, ринки будуть працювати з дотриманням протиепідемічних заходів (наявність засобів захисту у персоналу і відвідувачів, дотримання соціальної дистанції, регулярна дезінфекція).

Кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть продовжувати роботу при заповнюваності зали не більше 50%.

Дозволена діяльність спортзалів, басейнів, фітнес-центрів з дотриманням вимоги не більше 1 людини на 20 кв.м.

Дозволена робота готелів, санаторно-курортних установ, реабілітаційних центрів для інвалідів.

Нові заборони з 19 грудня

У суботу по всій території країни набудуть чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус, а також продовжать діяти протиепідемічні заходи "помаранчевої" зони.

Зокрема, з 19 грудня забороняється:

проведення концертів, вистав, святкових виступів в освітніх закладах за участю дітей з більш ніж одного класу або групи і з запрошеними відвідувачами;

банкети, майстер-класи, публічні заходи в розважальних закладах, кафе, ресторанах;

кількість відвідувачів культурних установ (музеїв, виставок, галерей) обмежується - не більше 1 людини на 10 кв. м;

релігійні заходи заборонено проводити в приміщеннях з кількістю учасників понад 1 людина на 5 кв.м. На відкритому повітрі обов'язково дотримання відстані між присутніми в 1,5 м.

Крім того, Кабінет міністрів своєю постановою продовжив термін дії карантину в Україні до 28 лютого 2021 року.

При цьому з 8 січня по 24 січня обмеження карантину знову посилять. Протягом 16 днів в країні буде заборонено відвідування закладів освіти, прийом відвідувачів в закладах громадського харчування, робота ТРЦ, непродовольчих ринків, спортзалів.