Різні сертифікати та привілеї для щеплених: яким буде новий карантин
Кабінет міністрів вчора на своєму засіданні оновив правила карантину в Україні. Зміни набудуть чинності через 7 днів після того, як уряд опублікує кінцевий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Нові COVID-сертифікати
Українці будуть отримувати "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати. Вони будуть підтверджувати вакцинацію, наявність негативного ПЛР-тесту (діє 72 години) та одужання від COVID-19.
"Жовтий" сертифікат буде відрізнятися від "зеленого" тільки тим, що його будуть видавати після першого щеплення від коронавірусу. А от "зелений" буде підтверджувати повний курс вакцинації.
Сертифікати матимуть кольорові позначки тільки в цифровому форматі в додатку "Дія", при цьому паперовий варіант документа не буде кольоровим.
Оновлені умови для роботи закладів освіти
У "червоній" зоні карантину тепер зможуть працювати лише ті школи, дитсадки та виші, у яких 100% персоналу матимуть "зелений" сертифікат. У "жовтій" зоні сертифікати мають отримати принаймні 80% працівників закладу.
Привілеї для вакцинованих
Уряд надав вакцинованим українцям привілеї у "жовтій" та "червоній" зонах карантину. Обмеження карантину не будуть поширюватися на власників "зелених" або "жовтих" COVID-сертифікатів. Але власники закладів будуть самостійно вирішувати, чи надавати привілеї.
Привілеї у "жовтій" зоні діють, якщо 80% персоналу та відвідувачів мають "жовтий" або "зелений" сертифікати. Привілеї поширюються на:
- масові заходи;
- кінотеатри;
- театри, музеї або інших культурні заклади;
- спортзали та басейни.
Привілеї у "червоній" зоні діють, якщо 100% персоналу та відвідувачів мають "зелений" сертифікат. Привілеї поширюються на:
- масові заходи, у тому числі релігійні;
- кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади;
- розважальні заклади;
- ТРЦ;
- заклади громадського харчування;
- ринки;
- спортзали;
- басейни.
Скасування самоізоляції при перетині кордону
Власники "жовтого" або "зеленого" сертифікату при перетині кордону будуть звільнятися від самоізоляції. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій України.