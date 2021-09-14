Різні сертифікати та привілеї для щеплених: яким буде новий карантин

Кабінет міністрів вчора на своєму засіданні оновив правила карантину в Україні. Зміни набудуть чинності через 7 днів після того, як уряд опублікує кінцевий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Нові COVID-сертифікати

Українці будуть отримувати "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати. Вони будуть підтверджувати вакцинацію, наявність негативного ПЛР-тесту (діє 72 години) та одужання від COVID-19.

"Жовтий" сертифікат буде відрізнятися від "зеленого" тільки тим, що його будуть видавати після першого щеплення від коронавірусу. А от "зелений" буде підтверджувати повний курс вакцинації.

Сертифікати матимуть кольорові позначки тільки в цифровому форматі в додатку "Дія", при цьому паперовий варіант документа не буде кольоровим.

Оновлені умови для роботи закладів освіти

У "червоній" зоні карантину тепер зможуть працювати лише ті школи, дитсадки та виші, у яких 100% персоналу матимуть "зелений" сертифікат. У "жовтій" зоні сертифікати мають отримати принаймні 80% працівників закладу.

Привілеї для вакцинованих

Уряд надав вакцинованим українцям привілеї у "жовтій" та "червоній" зонах карантину. Обмеження карантину не будуть поширюватися на власників "зелених" або "жовтих" COVID-сертифікатів. Але власники закладів будуть самостійно вирішувати, чи надавати привілеї.

Привілеї у "жовтій" зоні діють, якщо 80% персоналу та відвідувачів мають "жовтий" або "зелений" сертифікати. Привілеї поширюються на:

масові заходи;

кінотеатри;

театри, музеї або інших культурні заклади;

спортзали та басейни.

Привілеї у "червоній" зоні діють, якщо 100% персоналу та відвідувачів мають "зелений" сертифікат. Привілеї поширюються на:

масові заходи, у тому числі релігійні;

кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади;

розважальні заклади;

ТРЦ;

заклади громадського харчування;

ринки;

спортзали;

басейни.

Скасування самоізоляції при перетині кордону

Власники "жовтого" або "зеленого" сертифікату при перетині кордону будуть звільнятися від самоізоляції. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій України.