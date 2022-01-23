Нові штами COVID-19 можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

"Омікрон" не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають стурбованість", - заявила експерт.

Керкхове зауважила, що сьогодні нічого невідомо про властивості нових штамів коронавірусу, втім можна бути упевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам - намагається перевершити попередній.

За словами експерта ВООЗ, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також Керкхове відзначила, що деякі інфіковані COVID люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили.