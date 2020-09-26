Новий антирекорд: в Україні за добу підтвердили 3833 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу підтвердили рекордне число заражень на коронавірус - 3833. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

За час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 195 504 особи. Побороли хворобу 86 873 особи, в тому числі 1740 - за вчора.

Від COVID-10 померли 76 осіб за останню добу, а загальне число жертв становить 3 903 людини.

Найбільше нових заражень у Києві (+447), Харківській (+380), Тернопільській (+284) та Одеській (+264) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тотальний карантин в Україні можливий у випадку "локдауну" медичної системи.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що повернення до тотального карантину в Україні може призвести до катастрофічних наслідків, тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

Крім цього, раніше заступник глави МОЗ Віктор Ляшко назвав умову, при якій можуть знову ввести жорсткий карантин.