Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу

В Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли більше 34 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

Другий день підряд в Україні фіксують антирекорд нових випадків, вчора було більше 32 тисяч заражень за добу.

Добова статистика

В Україні госпіталізували 3 016 осіб; летальних випадків - 154; одужали - 5 237 осіб. Протестували методом ПЛР - 91 934 особи, методом ІФА - 6589, експрес-тестами - 69 550.

Найбільше нових випадків за добу в Івано-Франківській області (2807), Львівській області (2793), Одеській області (2406), Києві (2384).



За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 946 202 особи; одужали - 3 601 952 особи; летальних випадків - 99 738.