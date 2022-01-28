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Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли більше 34 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Другий день підряд в Україні фіксують антирекорд нових випадків, вчора було більше 32 тисяч заражень за добу.

Добова статистика

В Україні госпіталізували 3 016 осіб; летальних випадків - 154; одужали - 5 237 осіб. Протестували методом ПЛР - 91 934 особи, методом ІФА - 6589, експрес-тестами - 69 550.

Найбільше нових випадків за добу в Івано-Франківській області (2807), Львівській області (2793), Одеській області (2406), Києві (2384).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 946 202 особи; одужали - 3 601 952 особи; летальних випадків - 99 738.

Нагадаємо, в Україні прогнозують новий посилений спалах коронавірусу. Очікується до 70 тисяч нових випадків за добу.

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