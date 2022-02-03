Новий максимум. В Україні майже 40 тисяч COVID-випадків за добу

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 39 620 людей - це максимум за весь час пандемії. За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 4136 осіб; летальних випадків - 210; одужали - 9 380 осіб. Протестували методом ПЛР - 101 202 людини, методом ІФА - 7505, експрес-тестами - 81 928.
За добу найбільше заражень в Одеській (2982), Житомирській (2933) та Львівській (2369) областях. У Києві захворіли ще 2437 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 169 897 осіб; одужали - 3 650 854 особи; летальних випадків - 100 809.
Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта".