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Новий максимум. В Україні майже 40 тисяч COVID-випадків за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 39 620 людей - це максимум за весь час пандемії. За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 4136 осіб; летальних випадків - 210; одужали - 9 380 осіб. Протестували методом ПЛР - 101 202 людини, методом ІФА - 7505, експрес-тестами - 81 928.

За добу найбільше заражень в Одеській (2982), Житомирській (2933) та Львівській (2369) областях. У Києві захворіли ще 2437 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 169 897 осіб; одужали - 3 650 854 особи; летальних випадків - 100 809.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що скоро штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус