Новий міністр охорони здоров'я у Великобританії назвав кінцеву дату локдауну

Новий міністр охорони здоров'я Великобританія Саджид Джавід повідомив точну дату початку виходу країни з локдауну. Свою заяву до депутатів він зробив після того, як повідомили повідомлення про те, що карантин може закінчиться вже 5 липня.
Про це повідомляє Sky News.
За словами нового міністра, карантинні обмеження у Великобританії не будуть пом'якшені раніше 19 липня.
"З урахуванням того, що цифри йдуть у правильному напрямку, хоча ми захищаємо все більше і більше людей кожен день, 19 липня залишається нашою цільовою датою", - сказав Джавід.
Він зазначив, що розуміє прагнення людей якомога раніше отримати свободу, але жителі країни повинні проявити терпіння і "Великобританія повинна навчитися жити з вірусом".
"Ми також знаємо, що людям і бізнесу потрібна визначеність, тому ми хочемо, щоб кожен крок був незворотнім. Не хвилюйтеся, обмеження наших свобод повинні припинитися", - сказав новий міністр.
Він також додав, що у Великобританії активно проводиться вакцинація і не буде необхідності продовжувати карантин довше запланованої дати.
Нагадаємо, що у Великобританії поширюється штам коронавірусу "Дельта". Через це владі довелося відкласти пом'якшення карантину і почати масову вакцинацію.
Раніше повідомлялося, що попередній глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок пішов у відставку після гучного скандалу. Його звинуватили у зв'язку зі своєю помічницею.