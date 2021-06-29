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Новий міністр охорони здоров'я у Великобританії назвав кінцеву дату локдауну

Автор: Наталья Скороход

Новий міністр охорони здоров'я Великобританія Саджид Джавід повідомив точну дату початку виходу країни з локдауну. Свою заяву до депутатів він зробив після того, як повідомили повідомлення про те, що карантин може закінчиться вже 5 липня.

Про це повідомляє Sky News.

За словами нового міністра, карантинні обмеження у Великобританії не будуть пом'якшені раніше 19 липня.

"З урахуванням того, що цифри йдуть у правильному напрямку, хоча ми захищаємо все більше і більше людей кожен день, 19 липня залишається нашою цільовою датою", - сказав Джавід.

Він зазначив, що розуміє прагнення людей якомога раніше отримати свободу, але жителі країни повинні проявити терпіння і "Великобританія повинна навчитися жити з вірусом".

"Ми також знаємо, що людям і бізнесу потрібна визначеність, тому ми хочемо, щоб кожен крок був незворотнім. Не хвилюйтеся, обмеження наших свобод повинні припинитися", - сказав новий міністр.

Він також додав, що у Великобританії активно проводиться вакцинація і не буде необхідності продовжувати карантин довше запланованої дати.

Нагадаємо, що у Великобританії поширюється штам коронавірусу "Дельта". Через це владі довелося відкласти пом'якшення карантину і почати масову вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що попередній глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок пішов у відставку після гучного скандалу. Його звинуватили у зв'язку зі своєю помічницею.

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