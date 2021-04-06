Новий національний план вакцинації в Україні: Степанов розповів, чим він відрізняється від старого
Новий Національний план вакцинації, який наказав розробити президент України Володимир Зеленський, повинен підняти питання про вакцинацію на більш високий рівень в нашій країні. До цього питання підключать ряд міністерств і регіональні органи влади.
Про це ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення від коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більш медичний аспект і вже діє по всій території України.
Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще один Національний план вакцинації. Він потрібен для того, аби підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.
"Це навпаки підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і ОДА, органів місцевого самоврядування", - пояснює Степанов.
Він також додав, що в плані вакцинації, про яке говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.
"Ми протягом 2021 року повинні вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.
Нагадаємо, у трьох областях України в неділю не зробили жодного щеплення від коронавірусу. А найбільше щеплень зробили в Харківській області.
Раніше повідомлялося, що в Україну приїде нова корейська вакцина від коронавіруса AstraZenecа.