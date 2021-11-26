Новий штам COVID-19. Чим небезпечний вірус і чи стане він Nu

Новий штам коронавірусу з Південної Африки загрожує черговим сплеском захворюваності у світі. Вчені припускають, що він потенційно небезпечніший за "Дельту" і може поширюватися зі стрімкою швидкістю. Країни вже почали закривати кордони, а ВООЗ збирається на екстрену нараду.

Що відомо про нову мутацію коронавірусу - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Де і коли виявлено новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися у провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів.

Також вірус зафіксовано у 4 осіб у Ботсвані. Один інфікований прилетів із Південної Африки до Гонконгу, де і було встановлено діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, близько 90% нових випадків захворювання у південноафриканському регіоні Гаутенг спричинені новим варіантом. Але також вірус міг поширитися і в 8 інших провінціях ПАР.

Першого інфікованого було виявлено в Ізраїлі 25 листопада. Захворілий прибув до країни з республіки Малаві.

На даний момент варіант коронавірусу позначений як B.1.1.529, але ймовірно, що надалі ВООЗ надасть мутації грецьку назву Nu.

Стрибок в еволюції: штам із ПАР випередив "Дельту" за кількістю мутацій

Тільки за 3 доби досліджень у новому варіанті SARS-CoV-2 виявлено у 2 рази більше мутацій, ніж у "Дельті".

Так, у Центрі реагування на епідемії ПАР повідомляють, що цей штам сильно еволюціонував. У ньому було виявлено найбільшу кількість мутацій і понад 30 із них - у шиповому білку, який відкриває "двері" клітин людини для проникнення вірусу.

У 5 разів більше мутацій виявлено у рецепторно-зв'язувальній частині вірусу, яка забезпечує перший контакт із клітинами тіла. Для масштабного зараження "Дельті" вистачило 2 подібні мутації.

Але дослідники вважають, що велика кількість змін у структурі вірусу не може бути однозначно поганим показником. Важливо, яким саме чином мутації діятимуть.

Чим небезпечний "південноафриканський" штам

Вчені поки що не дають висновків про ступінь небезпеки штаму з ПАР. Часу вивчення нового варіанта COVID-19 ще недостатньо, проте причини для занепокоєння існують.

Деякі з виявлених мутацій полегшують швидке поширення вірусу, що може призвести до стрімкого зростання числа інфікованих.

Вірусологи з Британії припускають, що мутації забезпечують вірусу високу трансмісивність та стійкість до вакцин. Згідно з їхньою заявою, комбінація змін у білку у нового варіанта "жахлива", і він може бути "гірше, ніж що-небудь ще".

Що відомо про ефективність вакцин від штаму з ПАР

Велику кількість з мутацій виявлено у шиповидному білку вірусу, який є мішенню "ураження" для багатьох вакцин, зокрема Pfizer, Moderna.

Серед мутацій є й ті, що ускладнюють розпізнавання вірусу антитілами організму людини, що може знизити ефективність вакцини.

Вчені також мають побоювання, що новий варіант радикально відрізняється від уханьського з Китаю. Це означає, що вакцини, розроблені з використанням вихідного штаму, можуть бути менш дієвими.

При цьому варто відзначити, що всі проведені дослідження нового варіанта вірусу проходили у Південній Африці, де відсоток повністю вакцинованого населення не перевищує 50%. Тому передчасно робити висновки про ступінь небезпеки для імунного захисту щеплених людей.

ВООЗ скликає термінове засідання

У п'ятницю, 26 листопада, ВООЗ збирається на надзвичайне засідання для обговорення варіанта B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Зважаючи на інформацію про потенційну небезпеку нового штаму, у Всесвітній організації охорони здоров'я вирішать, чи варто вважати штам із ПАР "викликаючим занепокоєння" (як раніше виявлені Alpha, Beta, Gamma і Delta) або "варіантом інтересу" (з передбачуваними або відомими генетичними змінами).

"Варіант занепокоєння" означає, що вірус має високу патогенність, швидкість передачі. У боротьбі з ним спостерігається зниження ефективності засобів охорони здоров'я, у т.ч. вакцин.

У разі присвоєння штаму B.1.1.529 "варіанту занепокоєння" він отримає назву Nu.

Країни обмежують в'їзд із Південної Африки

На тлі небезпеки поширення нового штаму коронавірусу з 12:00 26 листопада Великобританія заборонила польоти з Південної Африки, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото, Есватіні. Люди, які повертаються з цих країн до Великобританії, негайно будуть поміщені на карантин.

З 26 листопада запроваджено заборону на польоти у Нідерланди з ПАР. Чехія оголосила про закриття кордонів для ПАР, Намібії, Лесото, Свазіленду, Зімбабве, Ботсвани, Мозамбіку та Замбії з 27 листопада до 12 грудня.

У Німеччині з 27 листопада обмежується повітряне сполучення з ПАР. Авіакомпаніям буде дозволено виконувати лише рейси для вивезення громадян Німеччини, що знаходяться на території Південної Африки.

Влада Сінгапуру з 28 листопада вводить обмеження на в'їзд у країну для мандрівників з Ботсвани, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Намібії, Південної Африки та Зімбабве.

З 25 листопада Ізраїль заборонив в'їзд із низки країн. До "червоного" списку внесли ПАР, Лесото, Ботсвану, Зімбабве, Мозамбік, Намібію та Есватіні. Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що країна перебуває на межі надзвичайної ситуації через новий штам.