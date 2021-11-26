Новый штамм COVID-19. Чем опасен вирус и станет ли он Nu

Новый штамм коронавируса из Южной Африки угрожает очередным всплеском заболеваемости в мире. Ученые предполагают, что он потенциально опаснее "Дельты" и может распространяться со стремительной скоростью. Страны уже начали закрывать границы, а ВОЗ собирается на экстренное заседание.

Что известно о новой мутации коронавируса - в материале РБК-Украина .

Где и когда обнаружен новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов.

Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в южноафриканском регионе Гаутенг вызваны новым вариантом. Но также вирус мог уже распространиться и в 8 других провинциях ЮАР.

Первый инфицированный был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из республики Малави.

На данный момент вариант коронавируса обозначен как B.1.1.529, но вероятно, что в дальнейшем ВОЗ присвоит мутации греческое название Nu.

Скачок в эволюции: штамм из ЮАР опередил "Дельту" по числу мутаций

Только за 3 суток исследований в новом варианте SARS-CoV-2 обнаружено в 2 раза больше мутаций, чем в "Дельте".

Так, в Центре реагирования на эпидемии ЮАР сообщают, что данный штамм сильно эволюционировал. В нем было выявлено наибольшее количество мутаций и свыше 30 из них - в шиповом белке, который открывает "двери" клеток человека для проникновения вируса.

В 5 раз больше мутаций обнаружено в рецепторно-связывающей части вируса, которая обеспечивает первый контакт с клетками тела. Для масштабного заражения "Дельте" хватило 2 подобных мутаций.

Но исследователи считают, что большое количество изменений в структуре вируса не может быть однозначно плохим показателем. Важно, каким именно образом мутации будут действовать.

Чем опасен "южноафриканский" штамм

Ученые пока не дают заключений о степени опасности штамма из ЮАР. Времени для изучения нового варианта COVID-19 еще недостаточно, однако причины для беспокойства существуют.

Некоторые из обнаруженных мутаций облегчают быстрое распространение вируса, что может привести к стремительному росту числа инфицированных.

Вирусологи из Британии предполагают, что мутации обеспечивают вирусу высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Согласно их заявлению, комбинация изменений в белке у нового варианта "ужасающая", и он может быть "хуже, чем что-либо еще".

Что известно об эффективности вакцин от штамма из ЮАР

Большое число из мутаций обнаружено в шиповидном белке вируса, который является целью "поражения" для многих вакцин, в частности Pfizer, Moderna.

В числе мутаций есть и те, которые затрудняют распознавание вируса антителами организма человека, что может снизить эффективность вакцины.

У ученых также есть опасения, что новый вариант радикально отличается от уханьского из Китая. Это означает, что вакцины, разработанные с использованием исходного штамма, могут быть не столь действенными.

При этом стоит отметить, что все проведенные исследования нового варианта вируса проходили в Южной Африке, где процент полностью вакцинированного населения составляет менее 50%. Поэтому преждевременно делать выводы о степени опасности для иммунной защиты привитых людей.

ВОЗ созывает срочное заседание

В пятницу, 26 ноября ВОЗ собирается на чрезвычайное заседание для обсуждения варианта B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Ввиду информации о потенциальной опасности нового штамма, во Всемирной организации здравоохранения решат, стоит ли считать штамм из ЮАР "вызывающим беспокойство" (как ранее обнаруженные Alpha, Beta, Gamma и Delta) или же "вариантом интереса" (с предсказуемыми или изветными генетическими изменениями).

"Вариант беспокойства" означает, что вирус имеет высокую патогенность, скорость передачи. В борьбе с ним наблюдается снижение эффективности средств общественного здравоохранения, в т.ч. вакцин.

В случае присвоения штамму B.1.1.529 "варианта бепокойства" он получит название Nu.

Страны ограничивают въезд из Южной Африки

На фоне опасности распространения нового штамма коронавируса с 12:00 26 ноября Великобритания запретила полеты из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини. Люди, которые возвращаются из этих стран в Великобританию, немедленно будут помещены на карантин.

С 26 ноября введен запрет на полеты в Нидерланды из ЮАР. Чехия объявила о закрытии границ для прибывающих из ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленда, Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и Замбии с 27 ноября до 12 декабря.

В Германии с 27 ноября ограничивается воздушное сообщение с ЮАР. Авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории Южной Африки.

Власти Сингапура с 28 ноября вводят ограничения на въезд в страну для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.

С 25 ноября Израиль запретил въезд из ряда стран. В "красный" список внесли ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что страна находится на грани чрезвычайной ситуации из-за нового штамма.