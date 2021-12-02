Новий штам коронавірусу "Омікрон": чому у світі забили на сполох

ВООЗ назвала новий штам коронавірусу B.1.1.529 "Омікрон" та відразу віднесла до категорії варіантів, що "викликають занепокоєння". Вчені побоюються, що він може становити ще більшу загрозу, ніж його попередники, оскільки приводом для занепокоєння стали темпи, з якими вірус розходиться у світі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати".

Так, за лічені тижні його вже виявили на чотирьох материках Землі. Штам вже зафіксували в майже двох десятках держав - в Ізраїлі, Гонконгу, у Великій Британії та європейських країнах, у Канаді, Австралії - і з кожним днем ​​ця кількість продовжує зростати.

Перший привід для занепокоєння полягає в тому, що у "Омікрона" нарахували близько 50 мутацій, які відрізняють його від уханьського варіанта.

Як розповів директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, у цьому сенсі вірус здійснив справжній еволюційний стрибок, оскільки "Дельта", наприклад, мала лише 13 мутацій.

Разом з тим, більша частина змін відбулися в шиповидному спайк-білку S. Вони торкнулися різних ділянок цього протеїну, включаючи ті, що допомагають патогену проникнути в організм, і ті, за які його ловлять антитіла людини.

Як пояснила виданню професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького Наталія Виноград, такої кількості мутацій не було у всіх попередніх варіантах.

"З них 32 мутації мають медичне значення, тобто вони змінюють ті властивості, які можуть призвести до різнопланових негативних тенденцій", - зазначила Виноград.

Вона додала, що поки не відомо, наскільки ефективними будуть вакцин проти "Омікрону".

"Швидше за все - не будуть. Тому виробники вже розпочали роботу із заміни плазміди на "Омікрон". Ні в кого поки що немає відповіді, наскільки опиняться під ризиком зараження ті, хто перехворів. У тих державах, де вже вперше виявили випадки "Омікрону", хворіють повторно", - резюмувала Виноград.

Своєю чергою директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко уточнив, що майже всі вакцини - мРНК, AstraZeneca, Johnson & Johnson - спрямовані проти цього шиповидного протеїну S.

"Через що є побоювання, що імунний захист щеплених не протистоятиме цьому вірусу", - сказав Комісаренко.

Водночас австрійський біолог Ульріх Елінг в інтерв'ю DW припустив, що через набір змін "Омікрон" може бути вшестеро заразнішим за варіант "Дельта".

"Але поки що це тільки домисли, немає жодних наукових підстав вважати, що він контагіозніший і небезпечніший. Думаю, це проясниться досить скоро", - сказав РБК-Україна Комісаренко.