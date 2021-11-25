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Чи потрібно буде щеплюватися від коронавірусу щороку: думка ВООЗ

Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки зарано це стверджувати, але такої можливості не можна виключати.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами", - зазначив Хабіхт.

Він підкреслив, що на сьогодні для таких препаратів як, зокрема Sinovac і Sinopharm, необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID.

"Для них нам потрібна третя доза", - наголосив Хабіхт.

За його словами, зараз ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету.

"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", - пояснив він.

Глава Бюро ВООЗ в Україні, зазначив, що кожна країна на цей час проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій.

"Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це (ревакцинацію - ред.) щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість", - резюмував Хабіхт.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін припустив, що ревакцинацію від коронавірусу необхідно буде проводити щороку.

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ВООЗВакцина від коронавірусу