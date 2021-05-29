Всі області України досі в "жовтій" зоні карантину, деякі частково відповідають "зеленій"

В Україні всі регіони перебувають в "жовтій" зоні карантину . При цьому сім регіонів також частково відповідають показникам "зеленої" зони.

Станом на сьогодні, 29 травня, в Україні немає жодного регіону з перевищеними показниками по COVID-19.

При цьому Київ відповідає "зеленій" зоні відразу за обома показниками - відсотку від епідпорогу (37,4%) і коефіцієнту виявлення випадків інфікування (4,8%). Також частково відповідають "зеленій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків Вінницька (3,4%), Закарпатська (4,7%), Кіровоградська (4,7%), Луганська (4,2%) та Одеська (3,7%) області, а за відсотком від епідпорогу Київ (37,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.