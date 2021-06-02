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Всі області України в "жовтій" зоні карантину. Деякі частково відповідають "зеленій"

Автор: Инна Собора

Всі області України перебувають в "жовтій" зоні карантину. Однак деякі регіони, близькі до "зеленої" зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Київ по показникам відповідає "зеленій зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,7% і 41,8% від епідпорогу.

У Закарпатській області коефіцієнт нових випадків становить 3,5% і 46,9% від епідпорогу.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 18 884 людини.

РБК-Україна писало, що адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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