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Звернувся до експертів за порадою: уряд Нідерландів може посилити карантин в країні

Автор: Сергій Пишкін

На тлі швидкого зростання показників інфікування коронавірусом в Нідерландах, в країні розглядають можливість посилення карантину. Уряд звернувся до експертів за порадою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністра охорони здоров’я Уго Де Йонга, уряд повинен визнати те, що ситуація навколо захворюваності в країні - погіршується.

"Все йде дуже швидко. Ми повинні визнати той факт, що це число зростає швидше і швидше, ніж очікувалося", - відзначив міністр.

За останні два тижні в Нідерландах кількість випадків збільшилась з 13,43 нових випадків на 100 000 до 29,27.

Кількість госпіталізацій також продовжує стрімко зростати.

"Кабінету міністрів доведеться подумати про додаткові заходи", - додав міністр.

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