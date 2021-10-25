Звернувся до експертів за порадою: уряд Нідерландів може посилити карантин в країні

За словами міністра охорони здоров’я Уго Де Йонга, уряд повинен визнати те, що ситуація навколо захворюваності в країні - погіршується.

"Все йде дуже швидко. Ми повинні визнати той факт, що це число зростає швидше і швидше, ніж очікувалося", - відзначив міністр.

За останні два тижні в Нідерландах кількість випадків збільшилась з 13,43 нових випадків на 100 000 до 29,27.

Кількість госпіталізацій також продовжує стрімко зростати.

"Кабінету міністрів доведеться подумати про додаткові заходи", - додав міністр.