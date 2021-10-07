Громадський транспорт - для вакцинованих. У Мелітополі посилюють карантин

Вказано, що відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Зокрема, від сьогодні транспорт курсуватиме в місті з 6.00 до 9.00 ранку і з 16.00 до 19.00 ввечері.

Так, у маршрутки не пускатимуть осіб, які не вакциновані від коронавірусу або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога поширюватиметься і на водіїв.

При цьому користуватися громадським транспортом зможуть містяни, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Зазначено, що вийнятком будуть лише школярі, яких перевозитимуть лише при наявності відповідного документа зі школи.