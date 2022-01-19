Гуртожиток, ЗНО та книги: стало відомо, на що діти зможуть витратити тисячу за вакцинацію

Українські діти віком від 14 до 17 років, які зробили щеплення від COVID-19, зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на проживання в гуртожитках навчальних закладів, книги, додаткове тестування на ЗНО тощо. З повним переліком визначаться протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Зокрема, заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував оформити протокольним дорученням розширення програми "є-Підтримка" на дітей віком 14-17 років. Мінекономіки разом з Мінцифри і МОН в 10-денний термін мають підготувати проект постанови з переліком того, на що можна буде витратити 1000 гривень.

"На придбання послуг у сфері освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках, проходження додаткових предметів ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів", - додав він.