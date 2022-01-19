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Общежитие, ВНО и книги: стало известно, на что дети смогут потратить тысячу за вакцинацию

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Киев, Среда 19 января 2022 13:55
Общежитие, ВНО и книги: стало известно, на что дети смогут потратить тысячу за вакцинацию Фото: дети смогут получить тысячу за вакцинацию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинские дети в возрасте от 14 до 17 лет, которые сделали прививки от COVID-19, смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на проживание в общежитиях учебных заведений, книги, дополнительное тестирование на ВНО и так далее. С полным перечнем определятся в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

В частности, заместитель министра экономики Тарас Качка предложил оформить протокольным поручением расширение программы "е-Поддержка" на детей в возрасте 14-17 лет. Минэкономики вместе с Минцифры и МОН в 10-дневный срок должны подготовить проект постановления с перечнем того, на что можно будет потратить 1000 гривен.

"На приобретение услуг в сфере образования, питания в учреждениях образования, проживания в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книжек и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить программу, в рамках которой несовершеннолетние тоже могут получить "ковидную" тысячу гривен.

В начале недели стало известно, что они смогут потратить эти деньги на внешкольное образование.

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