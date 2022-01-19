Общежитие, ВНО и книги: стало известно, на что дети смогут потратить тысячу за вакцинацию

Украинские дети в возрасте от 14 до 17 лет, которые сделали прививки от COVID-19, смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на проживание в общежитиях учебных заведений, книги, дополнительное тестирование на ВНО и так далее. С полным перечнем определятся в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

В частности, заместитель министра экономики Тарас Качка предложил оформить протокольным поручением расширение программы "е-Поддержка" на детей в возрасте 14-17 лет. Минэкономики вместе с Минцифры и МОН в 10-дневный срок должны подготовить проект постановления с перечнем того, на что можно будет потратить 1000 гривен.

"На приобретение услуг в сфере образования, питания в учреждениях образования, проживания в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книжек и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - добавил он.