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Гуртожиток, ЗНО та книги: стало відомо, на що діти зможуть витратити тисячу за вакцинацію

Автор: Артем Горовенко

Українські діти віком від 14 до 17 років, які зробили щеплення від COVID-19, зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на проживання в гуртожитках навчальних закладів, книги, додаткове тестування на ЗНО тощо. З повним переліком визначаться протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Зокрема, заступник міністра економіки Тарас Качка запропонував оформити протокольним дорученням розширення програми "є-Підтримка" на дітей віком 14-17 років. Мінекономіки разом з Мінцифри і МОН в 10-денний термін мають підготувати проект постанови з переліком того, на що можна буде витратити 1000 гривень.

"На придбання послуг у сфері освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках, проходження додаткових предметів ЗНО, купівлю книжок та періодичних видань, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати програму, в рамках якої неповнолітні теж можуть отримати "ковідну" тисячу гривень.

На початку тижня стало відомо, що вони зможуть витратити ці гроші на позашкільну освіту.

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