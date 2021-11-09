Обов'язкова вакцинація. Медиків також планують включити до списку професій, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19. Але при цьому він вважає, що робити це потрібно не прямо зараз, а на наступних етапах розширення списку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Ляшка в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"Бувають такі лікарні, де два анестезіологи. Їх два. Відсторони їх від роботи і відділення зупиняється. Тому ми провели аналіз і розуміємо, де зараз невакциновані медпрацівники. У наступних етапах розширення переліку професій (для яких обов'язкова вакцинація - ред.) там з'явиться і медичний працівник. На сьогодні у нас вакциновано понад 80%. Екстренка більше, "ковідні" відділення під 100%", - заявив міністр.
Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ та закладів, що надають соціальні послуги;
- закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.
Раніше ми писали, що українців без щеплення відсьогодні відсторонять від роботи і опублікували список професій.