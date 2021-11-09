Обязательная вакцинация. Медиков также планируют включить в список профессий, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медиков также планируют включить в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Но при этом он считает, что делать это нужно не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация - ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80%. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", - заявил министр.
Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги
- учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.
Ранее мы писали, что украинцев без прививки с сегодняшнего дня отстранят от работы и опубликовали список профессий.