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Обов'язкова вакцинація в Україні: відповіді на головні питання

Автор: Ирина Гамерская

Обов'язкову вакцинацію в Україні введуть з листопада. Щеплення будуть зобов'язані зробити педагоги, а також деякі держслужбовці.

Детальніше про те, для кого вакцинація стане обов'язковою - в матеріалі РБК-Україна.

Хто в списку

Під обов'язкову вакцинацію на даний момент підпадають:

  • освітяни,
  • представники центральних органів виконавчої влади,
  • співробітники місцевих державних адміністрацій.

Що загрожує за відмову від вакцинації

Як повідомляли в МОЗ, вже з листопада невакцинованих педагогів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.

Коли вакцинація стане обов'язковою

Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію пройшов перевірку в Мін'юсті і був опублікований 7 жовтня, документ набирає чинності через місяць - тобто 7 листопада.

Список планують розширити

Як анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко, перелік професій для обов'язкової вакцинації планують розширити. Зокрема, в нього можуть увійти:

  • працівники державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки,
  • соціальні працівники,
  • листоноші,
  • співробітників місцевого самоврядування,
  • співробітники комунальних підприємств та установ.
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