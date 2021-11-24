Обов'язкова вакцинація - не чарівна паличка. У ЄС розповіли, чим загрожує таке рішення

У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили, що обов'язкова вакцинація може не дати очікуваного результату. Такий крок може призвести до зворотного ефекту.

Глава центру в ЄС Андреа Аммон виступила з попередженням про перехід на обов'язкові вакцини проти COVID. Вона зазначила, що примусове щеплення може підвищити рівень вакцинації, але також це може й посилити відмову населення від неї.

"[Обов'язкова вакцинація] - це не чарівна паличка. Це може бути ефективним, може підвищити рівень вакцинації, але також може і навпаки. І серед тих, хто зараз не вакцинований, не всі проти вакцинації, але багато людей хочуть, щоб це було їх власне рішення, а не нав'язане ним. Тож це може ще більше підштовхнути людей до відмови від щеплень", - сказала Аммон.

Також вона наголосила, що європейські уряди країн мають вжити термінових заходів у зв'язку з хвилею інфекцій, що росте. Зараз Європа не перебуває у ситуації, коли можна обирати між вакцинами та іншими заходами.

На сьогоднішній день вакциновано майже дві третини населення ЄС (65,4%).