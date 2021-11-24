ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID, - ВООЗ

Новость на русском →
Європа, Середа 24 листопада 2021 15:04
Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID, - ВООЗ Фото: країнам ЄС радять запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами представника ВООЗ Робба Батлера, обов'язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Тому він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.

Такій заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейсса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов'язковою в країні.

Крім того, Австрія планує запровадити обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає, що до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі, ймовірно, перевищить 2 мільйони людей. Такий прогноз подали після аналізу нинішньої ситуації з поширенням вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус