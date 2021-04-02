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Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва

Автор: Анастасія Рокитна

У ході засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я Одеської облради підняли питання про введення локдауну в Одесі за прикладом Києва. У місті зростає захворюваність коронавірусом.

Про це заявила голова обласного управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва, повідомляє місцеве видання "Ділова Одеса".

За її словами, для стабілізації ситуації необхідно знову жорстко дотримуватися карантину за прикладом Києва. Депутати підтримали її, пише видання.

"Ми бачимо, що "червона" зона - тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - повідомив голова комісії Дмитро Чапир.

Депутат Валерій Ославський висловив пропозицію знову ввести жорсткий карантин у громадському транспорті. В цілому, комісія підтримала карантинні ідеї і вирішила звернутися у відповідні служби.

Зазначимо, зараз Київ і Одеса знаходяться в "червоній" зоні карантину. Однак, столиця з понеділка посилює карантинні обмеження.

Нагадаємо, локдаун у Києві посилюється з 5 квітня. Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинах ввести спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Зазначимо, у Києві вводять спецперепустки для громадського транспорту.

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Новини України ОдесаЛокдаун
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