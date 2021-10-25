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В Одесі можна буде вакцинуватися від COVID в автобусі

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі запрацює пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Спеціальний вакцинальний автобус вийде на маршрут вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За словами директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, в автобусі працюватиме бригада з трьох медиків. Автобус курсуватиме по місту, щоб вакцинуватися змогли всі охочі.

Автобус буде зупинятися біля ринків, кінцевих зупинок транспорту, а також в інших місцях, де скупчуються люди. Одеситів будуть інформувати про маршрут та зупинки вакцинального автобуса.

Крім того, як розповів Нікогосян, у майбутньому в Одесі планують відкрити пункт вакцинації на Старосінній площі, де розташована кінцева зупинка низки трамвайних маршрутів.

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ОдесаВакцинаціяКоронавірус