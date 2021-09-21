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В Одесі нещеплених працівників можуть зобов'язати робити ПЛР-тести

Автор: Валерія Поліщук

В Одесі збільшуються темпи захворюваності. Однак в той же час в місті найнижчі показники по вакцинації від коронавірусу, тому влада планує ввести обов'язкові ПЛР-тестування для нещеплених працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

В Одесі повністю вакцинувалися від коронавірусу 14% жителів міста, при цьому одну дозу отримали - 16%.

"На жаль, за темпами вакцинації ми знаходимося в кінці списку - нижче нас тільки Донецька і Луганська області. З учорашнього дня введені нові правила карантину, скоро буде відомо, в яку зону карантину ми потрапимо після засідання комісії з питань ТЕБ і НС. Якщо в жовту, то будуть працювати тільки ті підприємства і установи, де 80% співробітників щеплені - а у нас таких одиниці", - заявила заступник мера Одеси. Світлана Бедрега.

За її словами, в деяких підрозділах одеської мерії рівень вакцинації становить 3-7%.

"Вакцинація добровільна, так, але тоді від невакцинованих вимагатимемо щотижневе ПЛР-тестування", - додала вона.

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