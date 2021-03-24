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В Одесі вийшли на карантинний протест підприємці

Новость на русском → Одеса, Середа 24 березня 2021 13:57
В Одесі вийшли на карантинний протест підприємці Фото: протест в Одесі (usionline.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі проходить акція протесту через посилення карантинних обмежень у місті. Зараз це місто знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє "Суспільне".

Підприємці вийшли на мітинг до стін ОДА. На їх думку, обмеження знищують малий і середній бізнес, не залишаючи можливості платити підприємцям оренду на землю та податки.

Протестувальники заявили, що держава не передбачила "кризовий пакет" і підприємцям складно зберігати свій бізнес.

Фото: протест в Одесі (usionline.com)

"Допомога 8 тисячі гривень насправді нікого не рятує. Нас не звільняють від оренди", - розповіла учасниця акції Юлія Златіна.

За словами організаторів акції, без роботи в умовах карантинних обмежень зараз залишилися понад 50% представників середнього і малого бізнесу.

Зазначимо, Одеська область знаходиться в "червоній" зоні карантину. Кафе і ресторани в Одесі закрили, можна тільки на "вінос", також скасовано масові заходи.

РБК-Україна писало, що сьогодні під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що держава готова виплатити ФОПам ще по 8 000 гривень через обмеження карантину "червоної зони".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків COVID. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

У КМДА заявили, що локдаун в Києві може стати ще жорсткішими через переповнений транспорт.

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