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За один день: Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону карантину

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Дніпропетровська область, П'ятниця 24 вересня 2021 13:44
За один день: Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону карантину Фото: Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Дніпропетровська область перейшла в "помаранчеву" зону адаптивного карантину. Відповідне рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної ради.

"За останню добу маємо 456 нових хворих. Найбільша кількість нових хворих - у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Також у Дніпропетровській області фіксується зростання динаміки рівня госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі - залежить від кожного жителя Дніпра і області", - заявив голова обласної ради Микола Лукашук.

Відзначимо, що в "помаранчевій" зоні застосовуються обмеження "жовтого" рівня. На свій розсуд додаткові обмеження можуть вводити місцева влада.

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