Одна область України не відповідає "зеленій" зоні карантину

Станом на ранок, 21 серпня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в одному з регіонів поза межами норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Так, у Чернівецькій області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 84,5%. Днем раніше він був на рівні 87,5%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.