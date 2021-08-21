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Одна область України не відповідає "зеленій" зоні карантину

Автор: Инна Собора

Станом на ранок, 21 серпня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в одному з регіонів поза межами норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Чернівецькій області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 84,5%. Днем раніше він був на рівні 87,5%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу госпіталізували 616 людей.

РБК-Україна писало, що вчора в країні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу

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