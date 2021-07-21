В одній області України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні
Станом на сьогодні, 21 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у Тернопільській області другий день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.
Цей показник у даному регіоні становить 63,6%, а днем раніше рівень динаміки госпіталізацій перевищував 88%.
До цього показник динаміки госпіталізацій не відповідав нормі в Одеській області, але станом на 20 липня він вже відповідав "зеленому" рівню.
Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків COVID-19.
Крім цього, сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.