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В одній області України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

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Тернопільська область, Середа 21 липня 2021 09:58
В одній області України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні Фото: в одній області України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 21 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Тернопільській області другий день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Цей показник у даному регіоні становить 63,6%, а днем раніше рівень динаміки госпіталізацій перевищував 88%.

До цього показник динаміки госпіталізацій не відповідав нормі в Одеській області, але станом на 20 липня він вже відповідав "зеленому" рівню.

Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

В одній області України епідпоказники не відповідають &quot;зеленій&quot; зоніФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків COVID-19.

Крім цього, сьогодні в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.

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