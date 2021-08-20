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В одній області України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 20 серпня епідеміологічні показники в одній області України не відповідають "зеленій" зоні карантину. У регіоні спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, показники динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені у Чернівецькій області.

За останніми даними, в цьому регіоні показник становить 87,5%, хоча ще вчора був в межах 75,7%.

Однак у Рівненській області, де тривалий час зберігалася висока динаміка COVID-госпіталізацій, ситуація покращилася і наразі цей показник зупинився на позначці 45%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 597 осіб.

Додамо, що в країні зареєстрували 1600 нових випадків COVID-19.

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КарантинКоронавірусПандемія коронавірусуМінстерство охорони здоров'я України