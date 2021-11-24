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У жодній області немає завантаженості ліжок із киснем, - МОЗ

Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 24 листопада в жодному регіоні України не перевищено рівень завантаженості ліжок з киснем, призначених для хворих на COVID-19. У "червоній зоні" залишаються Київ і ще 18 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, показник по всій Україні становить 53,6% при граничному рівні в 65%. У столиці показник завантаженості ліжок з киснем становить 61% і є найвищим в Україні.

У "червону зону" епідемічної небезпеки входять: Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

На "жовтому рівні" епідеміологічної небезпеки залишаються Кіровоградська, Тернопільська області. На "помаранчевому рівні" - Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 325 осіб. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.

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