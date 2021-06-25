Всі схвалені covid-вакцини ефективні проти штаму "Дельта", - МОЗ

За його словами, показники ефективності вакцин від коронавірусу відрізняються залежно від типу препарату. Однак опубліковані дані дозволяють зробити висновок, що вони здатні протистояти штаму "Дельта".

"Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно знаходиться в межах 5-6% від заявленої ефективності вакцини", - уточнив він.

Кузін зазначив, що якщо вакцина ефективна проти звичайного коронавірусу на 95%, то стосовно штаму "Дельта" це показник буде близько 90%.

"Не менш важливо те, що будь - яка вакцина яка є на ринку, в тому числі і українському, знижує не тільки ризик захворіти, а й ризики госпіталізації і смерті, внаслідок захворювання коронавірусною інфекцією", - додав головний санлікар.

Він підкреслив, що на сьогодні вакцинація - єдиний шлях побороти коронавірусну хворобу і убезпечити себе від цієї інфекції.

Кузін додав, що особливість штаму "Дельта" полягає в його здатності швидко передаватися від людини до людини. "І викликає велику кількість випадків, що вимагають інтенсивної терапії та реанімаційних заходів", - уточнив він, нагадавши, що в Україні виявили два випадки зараження штамом "Дельта".