Офіційно. ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

"Рада виключила Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до оновленого списку ЄС, до переліку безпечних країн наразі входять:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Як передбачено у рекомендації Ради ЄС, цей список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні, тож, залежно від епідеміологічної ситуації, Україна знову зможе потрапити до "зеленого списку" через цей час.

Що це означає

Виключення з цього безпечного списку ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону.

Тобто, державам Європейського Союзу рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у "зеленому" списку. А якщо ж країну виключають з нього - тоді членам ЄС рекомендують заборонити в'їзд громадянам цих країн.

Чи впливає це на безвіз

Відповідне рішення ЄС про виключення тієї чи іншої країни із "зеленого" списку не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусу.

Чи означає це тотальне закриття кордонів

Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок для громадян кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.