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Окупанти заявили про рекордне число нових випадків COVID-19 у Криму

Новость на русском → Крим , Неділя 04 жовтня 2020 15:56
Окупанти заявили про рекордне число нових випадків COVID-19 у Криму Фото: лікарня (РИА Новости)
Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 4 жовтня, в анексованому Росією Криму зафіксували рекордне число нових випадків коронавірусної хвороби. За добу заразилися 103 людини.

Про це повідомили підконтрольна Кремлю "влада" півострова, передає "Крим.Реалії".

Так, 77 випадків підтвердили при зверненні за медичною допомогою, 13 - серед контактних з раніше зареєстрованих випадків, 13 - під час скринінгу здорового населення.

За заявами окупантів, зараз на півострові зареєстрували 4 958 випадків інфікування коронавірусом.

Зазначимо, дані окупаційної "влади" про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика істотно занижена.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби, а за день до цього зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових захворювань.

Також РБК-Україна писало, що в Україні майже всі області не готові послабити карантин.

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