В Україні за добу підтвердили 4140 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За останню добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Харківській, Донецькій, Житомирській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні коронавірусом заразилися вже 226 462 людини. Побороли хворобу 100 107 осіб, у тому числі 1 370 - за вчора.

Від COVID-19 за весь час померли 4 397 осіб (+44 за добу).

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+414), Донецькій (+323), Житомирській (+281) областях і Києві (+407).

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили про швидке зростання кількості середніх і важких хворих COVID-19.

Крім того, голова Мінохоронздоров'я раніше заявив, що зараз заповнено вже понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Як писало РБК-Украина, вчора в країні зафіксували одразу два антирекорду щодо коронавірусу. Кількість нових випадків за добу склала 4 661, а добова смертність - 92 людини.