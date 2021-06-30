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В окупованому Криму хочуть вакцинувати всіх працівників сфери туризму

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Автономна Республіка Крим, Середа 30 червня 2021 17:31
В окупованому Криму хочуть вакцинувати всіх працівників сфери туризму Фото: в окупованому Криму хочуть вакцинувати всіх працівників сфери туризму (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Окупаційна влада Криму має намір вакцинувати 100% співробітників сфери туризму. Зараз там щеплено близько 25% працівників сфери.

Про це заявив так званий "міністр курортів і туризму Республіки" Вадим Волченко, передає ТАСС.

Більше чверті всіх співробітників готелів, готелів і санаторіїв окупованого Криму раніше вже прищепилися від коронавірусу централізовано, заявляє окупаційна адміністрація.

"Ми будемо зараз посилювати роботу. В рамках особистих зустрічей і в рамках ВКС (відео-конференц-зв'язку), які пройдуть сьогодні і завтра, я думаю, що ми будемо наполягати на 100-відсотковій вакцинації", - сказав Волченко.

Він зазначив, що частина співробітників готелів і санаторіїв вже вакцинувалися самостійно, частина - перехворіли на коронавірус.

"Вони повинні здати тести на антитіла і після цього вакцинуватися. Бо головний тренд сезону 2021 року - це безпека", - сказав він.

За словами міністра, вакцинування має пройти у всіх засобах розміщення туристів. "Адже завантаження, дійсно, високе у всіх регіонах. Але більша увага приділяється зараз Алушті і Ялті", - розповів Волченко.

Раніше окупаційна влада заявила, що в Криму виявили штами коронавірусу, вперше виявлені у Великій Британії ("Альфа") та Індії ("Дельта"). На півострові спостерігається "змішане циркулювання" коронавірусу.

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