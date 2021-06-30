В оккупированном Крыму хотят вакцинировать всех работников сферы туризма

Оккупационные власти Крыма намерены вакцинировать 100% сотрудников сферы туризма. Сейчас там привито около 25% работников сферы.

Об этом заявил так называемый "министр курортов и туризма республики" Вадим Волченко, передает ТАСС .

Более четверти всех сотрудников гостиниц, отелей и санаториев оккупированного Крыма ранее уже привились от коронавируса централизовано, заявляет оккупационная администрация.

"Мы будем сейчас усиливать работу. В рамках личных встреч и в рамках ВКС (видео-конференц-связи), которые пройдут сегодня и завтра, я думаю, что мы будем настаивать на 100-процентной вакцинации", - сказал Волченко.

Он отметил, что часть сотрудников отелей и санаториев уже вакцинировались самостоятельно, часть - переболели коронавирусом.

"Они должны сдать тесты на антитела и после этого вакцинироваться. Потому что главный тренд сезона 2021 года - это безопасность", - сказал он.

По словам министра, вакцинирование должно пройти во всех средствах размещения туристов. "Потому что загрузка, действительно, высокая во всех регионах. Но большее внимание уделяется на данный момент Алуште и Ялте", - рассказал Волченко.